Mare d’Inverno volontari sulle spiagge del Lazio per monitorare rifiuti e microplastiche

Il 25 gennaio il Lazio ospita la XXXV edizione di “Mare d’Inverno”, un evento di volontariato dedicato alla tutela delle spiagge. Promossa da Fare Verde, questa iniziativa mira a monitorare la presenza di rifiuti e microplastiche lungo le coste, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente marino. Un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di preservare i territori costieri e promuovere comportamenti responsabili.

Domenica 25 gennaio il Lazio ospita la XXXV edizione di “Mare d’Inverno”, la storica iniziativa di tutela ambientale promossa da Fare Verde. La manifestazione, ideata dal fondatore Paolo Colli, nasce sulle spiagge del litorale laziale e nel tempo si è estesa a numerosi tratti di costa in tutta Italia, diventando un appuntamento fisso per il volontariato ambientale. Con la partecipazione della Regione Lazio e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’edizione 2026 vede il coinvolgimento di cittadini e volontari sulle spiagge di Tarquinia, Civitavecchia, Fiumicino, Terracina e Fondi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

