Marco Maria Mazio è un professionista di cui si conosce poco riguardo alla vita privata, in particolare per quanto riguarda il suo rapporto con Anna Safroncik. Dopo la relazione con Giulio Berruti, l’attrice ha avuto un legame con Mazio, ma i dettagli sono rimasti riservati. La loro storia ha attirato l’attenzione dei media, suscitando curiosità tra i fan, anche se pochi elementi ufficiali sono stati condivisi pubblicamente.

Sembrava una magia voluta dal destino la storia d’amore nata tra Marco Maria Mazio e Anna Safroncik. I due, infatti, si sono conosciuti durante un viaggio in Costa Rica e tra i due è scattata subito la scintilla. Ad incuriosire la bellissima attrice l’impegno di Marco in ambito unitario. “Marco ha fondato una sartoria all’interno del carcere femminile di Pozzuoli che dà lavoro alle donne rinchiuse. E ora mi sta dando una mano per raccogliere aiuti per l’Ucraina, dove ormai tutto è distrutto” – aveva raccontato l’attrice originaria di Kiev. La Safroncik in diverse occasioni aveva anche confessato di sognare dei figli e una famiglia, ma qualcosa si è rotto tra i due visto che hanno deciso di lasciarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marco Maria Mazio, chi è l’ex fidanzato di Anna Safroncik (dopo l’ex Giulio Berruti)

Leggi anche: Chi è Giuseppe Barboni, il nuovo fidanzato di Anna Safroncik

Leggi anche: Giulio Berruti e Maria Elena Boschi voltano pagina dopo la rottura: ecco chi sono le nuove fiamme

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Anna Safroncik tra gli ospiti di ‘Verissimo’.

Marco Maria Mazio, chi è l’ex fidanzato di Anna Safroncik (dopo l’ex Giulio Berruti)Sembrava una magia voluta dal destino la storia d’amore nata tra Marco Maria Mazio e ... msn.com

Marco Maria Pennisi (@marcomariapennisi) - facebook.com facebook