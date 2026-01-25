Chi è Giuseppe Barboni il nuovo fidanzato di Anna Safroncik

Giuseppe Barboni è il nuovo compagno di Anna Safroncik. Dopo una cena romantica a Roma l’estate scorsa, i due sono stati visti insieme, suscitando interesse tra i media. La coppia ha trascorso alcuni momenti di intimità sotto gli sguardi dei fotografi, per poi allontanarsi in silenzio. La loro relazione, ancora poco nota, sta attirando l’attenzione di chi segue con curiosità la vita privata dell’attrice.

Anna Safroncik e Giuseppe Barboni sono una coppia? I due, dopo una romantica cena nella capitale l'estate scorsa, si sono concessi qualche minuto di passione sotto i flash dei fotografi, salvo poi dirigersi verso un'automobile e far perdere le proprie tracce. Ma chi è il nuovo fidanzato della popolare attrice? In realtà, quello di Giuseppe Barboni, non è un nome nuovo alle cronache rosa: in passato l'uomo è stato legato ad un'altra famosa showgirl, Nina Moric. Classe 1987, l'uomo è un imprenditore di origini ascolane. Ex studente del Collegio Morosini di Venezia, si è poi trasferito a Roma per studiare Scienze politiche e relazioni internazionali: stabilitosi nella capitale, ha iniziato una carriera che lo ha portato a diventare dirigente della Luxury Private Group, società leader nei servizi di lusso.

Dopo le sue recenti esperienze come ospite in trasmissioni televisive a livello nazionale, abbiamo chiesto al sambenedettese Giuseppe Barboni, in una lunga video intervista con il nostro direttore, cosa ne pensa del momento che sta attraversando la sua città - facebook.com facebook