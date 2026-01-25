Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha commentato a Sky Sport prima della partita Juve Napoli, sottolineando come gli infortuni siano al livello più basso di sempre. Ha inoltre fatto riferimento a Juanlu Sanchez, evidenziando le dinamiche tra il giocatore e la Juventus. Le sue parole offrono un quadro aggiornato sulla condizione del Napoli e sulle tematiche legate alla partita.

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni. Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. PARTITA – « E’ un po’ che combattiamo con un numero risicato di giocatori. Oggi siamo al minimo storico, ma non è un problema: daremo tutto sempre e comunque ». GIOVANE – « Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza ». MARIANUCCI E AMBROSINO FUORI – « Il mercato è aperto, ci sono tante dinamiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Manna a Sky: «Infortuni? Oggi siamo al minimo storico. Su Juanlu Sanchez tra noi e la Juve…»

Calciomercato Juve LIVE: avanti per En-Nesyri. Juve vigile su Juanlu Sanchez. Chelsea e non solo su Douglas LuizSegui con attenzione le ultime novità del calciomercato della Juventus: in corso trattative per En-Nesyri, interesse su Juanlu Sanchez e monitoraggio di Douglas Luiz, seguito anche da Chelsea.

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri vigili su Juanlu Sanchez per la fascia, blitz di Ottolini per En-NesyriLe ultime notizie dalla Juventus: la società monitora con attenzione la situazione di Juanlu Sanchez per la fascia e ha inviato Ottolini per valutare En-Nesyri.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli, Manna: Sul mercato dobbiamo operare con delle limitazioni. Lukaku...; Napoli martoriato dagli infortuni, l'ipotesi più verosimile. Manna lavora a quattro operazioni; Il Napoli insiste per Juanlu Sanchez, Manna ha pronto un piano B: le ultime – Sky; Non solo Giovane, il Napoli mette nel mirino anche Cambiaghi! La volontà del Bologna – Sky.

SKY - Napoli, Manna: Siamo in emergenza, ma daremo il massimo, Giovane? Speriamo ci dia energia, Juanlu Sanchez ci piace, ma lavoriamo in condizioni difficiliTORINO - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Che risposta ... napolimagazine.com

Manna: Rosa corta, siamo al minimo storico. Giovane ha prospettiva. La verità su JuanluIl Napoli è atteso dal match contro la Juventus, azzurri in totale emergenza. I partenopei cercheranno di ritrovare la vittoria dopo il brutto stop in Champions League, e a pochi minuti dal fischio d’ ... msn.com

Infortunio x Mazzocchi mancano solo Conte Manna e Oriali!!! - facebook.com facebook

CORRIERE DELLA SERA - Più grave del previsto l'infortunio di Neres, ecco perchè Manna ha accelerato per Giovane ift.tt/jxP1yiF x.com