Maltempo | parte della Puglia oggi in allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Oggi, alcune zone della Puglia sono in allerta per maltempo, con temporali e venti fino a burrasca. La Protezione civile monitora la situazione, prevedendo condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni italiane. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Alcune regioni in Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti: localmente forti meridionali con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: parte della Puglia oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca Protezione civile, previsioni meteo Leggi anche: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maltempo: parte della Puglia oggi in allerta, per temporali e vento fino a burrasca; Ultimo giorno del 2025 all'insegna del maltempo: scatta l'allerta meteo in Puglia, vento forte e burrasca fino a domani sera; Maltempo, allerta da rossa a arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 5 gennaio: le regioni a rischio. Maltempo in arrivo sulla Puglia: scatta l’allerta gialla per piogge, temporali e vento - Avviso del Centro Funzionale Decentrato: precipitazioni e raffiche di burrasca attese dalla mezzanotte del 5 gennaio per le successive 18 ore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

