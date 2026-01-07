Neve Alto Mugello treni | circolazione sospesa sulla Faentina fra Borgo San Lorenzo e Marradi

Il 7 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria sulla tratta Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi è ancora sospesa, a causa delle condizioni meteorologiche avverse in Toscana. La sospensione, iniziata ieri mattina, interessa ancora i servizi sulla linea, che rimane inattiva fino a nuovo avviso. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare viaggi sulla tratta interessata.

Al momento, oggi 7 gennaio 2026, rimane sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Faentina fra Borgo San Lorenzo e Marradi, ferma da ieri mattina per le avverse condizioni metereologiche in Toscana. I treni regionali, si spiega sul sito di Trenitalia, posso registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive invece le corse con bus L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

