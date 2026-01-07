Neve Alto Mugello treni | circolazione sospesa sulla Faentina fra Borgo San Lorenzo e Marradi

Il 7 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria sulla tratta Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi è ancora sospesa, a causa delle condizioni meteorologiche avverse in Toscana. La sospensione, iniziata ieri mattina, interessa ancora i servizi sulla linea, che rimane inattiva fino a nuovo avviso. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare viaggi sulla tratta interessata.

Al momento, oggi 7 gennaio 2026, rimane sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Faentina fra Borgo San Lorenzo e Marradi, ferma da ieri mattina per le avverse condizioni metereologiche in Toscana. I treni regionali, si spiega sul sito di Trenitalia, posso registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive invece le corse con bus L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Neve Alto Mugello, treni: circolazione sospesa sulla Faentina, fra Borgo San Lorenzo e Marradi Leggi anche: Linea Faenza - Firenze via Borgo San Lorenzo: circolazione sospesa fino a venerdì pomeriggio Leggi anche: Treni: Faentina, riapre a gennaio la tratta Crespino del Lamone–Marradi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Epifania, la Toscana si sveglia sotto la neve: e l’allerta gialla continua / Diretta; Neve in alto Mugello fino a quote collinari; Epifania imbiancata: nevica nel fiorentino, fiocchi fino in pianura. Attivato il piano neve provinciale; Epifania sotto la neve in Toscana, fiocchi anche a Firenze. Le scuole chiuse il 7 gennaio. E’ già arrivata la neve nell’Alto Mugello: le foto del paesaggio imbiancato. Scatta allerta gialla - Primi fiocchi bianchi in provincia di Firenze tra il passo della Colla e la frazione di Traversa nel comune di Firenzuola: per l’Epifania sono previste precipitazioni sui rilievi appenninici. msn.com

Neve a Firenze e sulle colline, il maltempo colpisce anche la città. Bloccata via Bolognese - Situazione critica in Mugello e a San Casciano dove sono in azione in mezzi spargisale. msn.com

Avanza l’ondata di maltempo, neve in Alto Mugello fino alle quote collinari - Accumuli inferiori 5 centimetri ma le temperature rigide favoriscono la formazione del ghiaccio lungo le strade ... intoscana.it

Erano giorni di neve e di gelo Sopra la terra in alto nel cielo E mamma merla coi figlioletti Cercava un nido sulle case e sui tetti… ~ Testo di Angela Rosa Nigro #freddo #inverno #piccolestorie #igiornidellamerla #fblifestyle #musica #leggenda - facebook.com facebook

+++ ALLERTA #METEO #EPIFANIA ALLARME #MALTEMPO A #ROMA, ALTO RISCHIO ALLUVIONI. TANTISSIMA #NEVE AL CENTRO/NORD, SI IMBIANCHERANNO #FIRENZE, #BOLOGNA, #VENEZIA E #TRIESTE. I DETTAGLI REGIONE PER REGIONE x.com

