Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 26 gennaio | le regioni a rischio

Per lunedì 26 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla in cinque regioni italiane, segnalando la possibilità di temporali, rischi idrogeologici e idraulici. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse.

Per domani, lunedì 26 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in cinque regioni a causa di temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

