Mai dire Blackout | Groenlandia? Bella ma non ci vivrei

Nel 2026, il settore del gas naturale liquefatto (GNL) vedrà una significativa crescita dell’offerta, con nuovi progetti in arrivo. La Groenlandia, pur essendo una regione ricca di risorse, richiede ingenti investimenti per sviluppare il proprio potenziale energetico. Nel frattempo, la riattivazione della nuova Via della Seta rafforza i collegamenti commerciali tra Europa e Asia, aprendo nuove opportunità di sviluppo e collaborazione internazionale.

Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. In Giappone nucleare al riavvio. Litio, mercato in subbuglio. Svezia, frena il green. Data center, chi paga l'energia? Il ritorno dell'uranio. Petrolio giù, Permiano in difficoltà. La Cina stringe la morsa sul ferro. Le major americane già in pista a Caracas. Rio Tinto-Glencore, fusione miliardaria? Gli USA escono da 65 organizzazioni internazionali. Blackout a Berlino nel gelo. Trump blocca il petrolio del Venezuela. Domanda elettrica, una questione di sicurezza nazionale. Le strategie della Cina per l'Artico.

