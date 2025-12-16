Gas l’intesa Russia-Turchia-Ungheria spiazza l’Unione Europea

L'accordo tra Russia, Turchia e Ungheria sul gas rappresenta una novità significativa nel panorama energetico europeo. Questa intesa, ben diversa da semplici questioni tecniche o strategiche, potrebbe ridisegnare gli equilibri e le alleanze nel settore energetico, suscitando attenzione e sorprese all’interno dell’Unione Europea.

© It.insideover.com - Gas, l'intesa Russia-Turchia-Ungheria spiazza l'Unione Europea L'intesa sul gas tra Ungheria, Russia e Turchia non è una nota tecnica né un escamotage contrattuale. È un segnale politico, netto, che mette a nudo una frattura sempre più evidente tra la linea energetica dell'Unione Europea, la coesione della NATO e i vincoli reali imposti dalla geografia. Quando le mappe contano più delle dichiarazioni, le strategie tornano ad essere nazionali. La storia insegna che gli Stati piccoli, soprattutto se privi di sbocchi naturali, sopravvivono solo se sanno muoversi con flessibilità. L'Ungheria sta applicando questa lezione con un realismo che a Bruxelles viene spesso scambiato per provocazione. It.insideover.com

