Luigi il microfonista delle star dietro ai grandi ciak | Penélope Cruz? Dolcissima E Brad Pitt molto gentile

Luigi, microfonista esperto nel settore cinematografico, lavora da anni dietro le quinte dei set più noti. Conosciuto per la sua professionalità e discrezione, ha avuto l’opportunità di incontrare e lavorare con attori di fama internazionale, come Penélope Cruz e Brad Pitt. La sua esperienza nel settore testimonia l’importanza del lavoro silenzioso e fondamentale dietro le quinte del cinema.

Ravenna, 25 gennaio 2026 – Nel mondo del cinema è entrato per caso, giovanissimo, e non ne è più uscito. Luigi Pini, ravennate, classe 1975, è un microfonista che lavora in prestigiose produzioni italiane e straniere, posizionando microfoni su star del calibro di Brad Pitt e Penélope Cruz. Vive a Roma, ma a Ravenna torna spesso. Pini, in cosa consiste il suo lavoro? "Il fonico si occupa principalmente della registrazione del suono, quella del microfonista è la parte manuale del lavoro. Sono il braccio del fonico sul set, muovo fisicamente i microfoni e, negli ultimi anni, con l'evoluzione della tecnologia, si lavora molto addosso agli attori, c'è un contatto fisico che una volta non c'era.

