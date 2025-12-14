Insulta e minaccia l’arbitro poi lo colpisce con un pugno facendogli perdere i sensi | follia nel calcio a 5

Un episodio di violenza nel calcio a 5 ha sconvolto il mondo dello sport. Dopo un alterco e un'espulsione, un giocatore ha impedito la ripresa del gioco e, nel corso dell'intervallo, ha colpito con un pugno l’arbitro, facendolo svenire. Un gesto grave che ha suscitato shock e condanna da parte di tifosi e istituzioni sportive.

Viene ammonito, poi espulso, impedisce che il gioco riprenda e poi tra primo e secondo tempo colpisce l'arbitro con un pugno, facendogli perdere i sensi. È la follia – l'ennesima nei confronti dei direttori di gara – accaduta ieri durante la gara regionale di futsal (calcio a 5) tra Calcetto Clark Udine e Manzano C5, valida per il sesto turno del campionato di Serie C, a Cussignacco ( Udine ). La vicenda è riportata stamani dai giornali locali. Infuriato per essere stato prima ammonito e poi espulso, Grance Shimba Olamba – della Clark – ha protestato contro l'arbitro impedendo per alcuni minuti che il gioco potesse riprendere.