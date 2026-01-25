LIVE Sci di fondo Marcialonga 2026 in DIRETTA | gara durissima sotto una fitta nevicata
Segui in tempo reale la diretta della Sci di Fondo alla Marcialonga 2026, con aggiornamenti sulla gara in corso. La competizione si svolge sotto una fitta nevicata, rendendo la gara ancora più impegnativa. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati aggiornati degli atleti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:21 Gara femminile già esplosa con atlete sparpagliate sin dai primi chilometri. Lunga fila indiana invece in campo maschile, con il ceco Kolaja a fare l’andatura lungo questo tratto pianeggiante. 8:17 Partiti anche i cosiddetti “bisonti”, ovvero i tantissimi amatori che si iscrivono ogni anno alla Marcialonga. 8:13 Successo italiano che manca ormai da 26 anni. Nel 2000 l’ultima vittoria azzurra firmata Fulvio Valbusa. In quella edizione al terzo posto si piazzò Fabio Giacomel, papà del leader della Coppa del mondo di biathlon Tommaso Giacomel. 8:09 La norvegese Emilie Fleten alza subito il ritmo e mette tutte in fila sulla prima salita. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: alle 8.00 la partenzaBenvenuti alla diretta della Marcialonga 2026, la storica maratona di sci di fondo che si svolge nelle Dolomiti.
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiBenvenuti alla diretta live della Marcialonga 2026, la tradizionale maratona di sci di fondo che si svolge nelle Dolomiti.
Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!.
LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci ... oasport.it
LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 ... oasport.it
AL VIA LA MARCIALONGA STARS In questa versione della granfondo, personaggi noti provenienti da diversi settori, da quello sportivo a quello politico, giornalistico, imprenditoriale e dello spettacolo, si uniscono al fianco della Lega Italiana per la lotta contro - facebook.com facebook
Un tuffo nel passato del sci di fondo con la Marcialonga Story. Sci in legno, attacchi d'epoca, abbigliamento vintage #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.