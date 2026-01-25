Benvenuti alla diretta della Marcialonga 2026, la storica maratona di sci di fondo che si svolge nelle Dolomiti. La gara prenderà il via alle ore 8.00, e da qui potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Cliccate sul link per rimanere informati sugli sviluppi della competizione e sui risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci di fondo. L’evento è una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classic ed è giunta alla 53esima edizione. Partenza da Moena ed arrivo a Cavalese lungo un suggestivo percorso che misura 70 chilometri e che vedrà al via circa 7000 iscritti tra professionisti ed amatori. La regina delle granfondo inizierà alle 8.00 con la grande partenza. Percorso, come detto, che misura 70 km da percorrere in tecnica classica. Si parte da Moena per giungere al centro di Cavalese dopo la celebre salita della Cascata ed il temutissimo “Mur de la Stria”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: alle 8.00 la partenza

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiBenvenuti alla diretta live della Marcialonga 2026, la tradizionale maratona di sci di fondo che si svolge nelle Dolomiti.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA: alle 11.00 la partenza, Goggia per il riscatto

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!.

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: ballottaggio in casa Italia per l’ultimo posto olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'ultima giornata di competizioni prima dei Giochi ... oasport.it

AL VIA LA MARCIALONGA STARS In questa versione della granfondo, personaggi noti provenienti da diversi settori, da quello sportivo a quello politico, giornalistico, imprenditoriale e dello spettacolo, si uniscono al fianco della Lega Italiana per la lotta contro - facebook.com facebook

Un tuffo nel passato del sci di fondo con la Marcialonga Story. Sci in legno, attacchi d'epoca, abbigliamento vintage #ANSA x.com