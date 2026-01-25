LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Meillard al comando sarà grande lotta per il podio! Sala unico azzurro qualificato
Segui in tempo reale lo slalom maschile di Kitzbuehel 2026. Meillard guida la gara, con una sfida imminente per il podio. Tra gli italiani, Sala si è qualificato tra i migliori. Clicca qui per aggiornamenti continui e per seguire l’evento dal vivo alle 9.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 12.01 Questa la classifica della prima manche: 1. Loic Meillard SUI 50.97 2. Eduard Hallberg FIN +0.35 3. Henrik Kristoffersen NOR +0.47 4. Manuel Feller AUT +0.48 5. Armand Marchant BEL +0.49 6. Tanguy Nef SUI +0.52 7. Clement Noel FRA +0.79 8. Timon Haugan NOR +0.88 9. Paco Rassat FRA +0.95 10. Linus Strasser GER +1.06 11. Johannes Strolz AUT +1.16 12. Lucas Pinheiro Braathen BRA +1.16 13. Daniel Yule SUI +1.27 14. Benjamin Ritchie USA +1.44 15. Victor Muffat-Jeandet FRA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta.
Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders - facebook.com facebook
#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com
