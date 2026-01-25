LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Meillard al comando sarà grande lotta per il podio! Sala unico azzurro qualificato

Segui in tempo reale lo slalom maschile di Kitzbuehel 2026. Meillard guida la gara, con una sfida imminente per il podio. Tra gli italiani, Sala si è qualificato tra i migliori. Clicca qui per aggiornamenti continui e per seguire l’evento dal vivo alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 12.01 Questa la classifica della prima manche: 1. Loic Meillard SUI 50.97 2. Eduard Hallberg FIN +0.35 3. Henrik Kristoffersen NOR +0.47 4. Manuel Feller AUT +0.48 5. Armand Marchant BEL +0.49 6. Tanguy Nef SUI +0.52 7. Clement Noel FRA +0.79 8. Timon Haugan NOR +0.88 9. Paco Rassat FRA +0.95 10. Linus Strasser GER +1.06 11. Johannes Strolz AUT +1.16 12. Lucas Pinheiro Braathen BRA +1.16 13. Daniel Yule SUI +1.27 14. Benjamin Ritchie USA +1.44 15. Victor Muffat-Jeandet FRA +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard al comando, grande bagarre per il podio! Fuori VinatzerSegui in tempo reale lo slalom di Kitzbuehel 2026, con Meillard in testa e una intensa lotta per le prime posizioni.

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard al comando, si avvicina il momento di VinatzerSegui in tempo reale la gara di slalom maschile a Kitzbuehel 2026.

