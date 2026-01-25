LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Meillard al comando si avvicina il momento di Vinatzer

Segui in tempo reale la gara di slalom maschile a Kitzbuehel 2026. Attualmente, Meillard guida la classifica, con Vinatzer pronto a scendere in pista. Resta aggiornato sugli sviluppi e le posizioni in diretta, cliccando sul link per la diretta live. La competizione prosegue con attenzione e puntualità, offrendo tutte le informazioni necessarie per seguire l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 9.30 E ALLE 12.15 I PETTORALI DI PARTENZA 10.56 Grandissima gara di Feller che porta una grande velocità in fondo, fa alla perfezione l’ultimo dosso, rosicchia 2 decimi a Meillard e chiude in quarta posizione a 48 centesimi. L’austriaco è in lotta per il podio! 10.55 Iniziata la gara di Manuel Feller 10.54 Il francese prende un rimbalzo sulla quarta porta, viene sbalzato lateralmente e si stende. Seconda uscita consecutiva per il transalpino 10.54 Partito Steven Amiez. 10.53 Ottima gara di Nef che guadagna qualcosa sul dosso finale sul connazionale e chiude in quinta posizione a 52. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: si parte! Attesa per Vinatzer

