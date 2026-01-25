LIVE Conegliano-Scandicci 1-0 Coppa Italia femminile 2026 in DIRETTA | le venete vincono un primo set tiratissimo 31-29

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-9 Diagonale di Haak da seconda linea 8-9 Errore al servizio Conegliano 8-8 Gabiiiiiiiiiiiii! Parallela da zona 4 in precarie condizioni di equilibrio dopo una lunga azione rocambolesca 7-8 Out la pipe di Haak 7-7 Diagonale di Skinner da zona 4 7-6 Pipe di Haak. Break di 5-0 Conegliano 6-6 Out la diagonale di Skinner 5-6 Parallela di Gabi da zona 4 4-6 Diagonale di Gabi da zona 4 3-6 Diagonale di Zhu da zona 4 2-6 Out la fast di Chirichella 2-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-4 Profondo l'attacco di Bosetti da zona 4 2-3 Errore al servizio Scandicci 1-3 Parallela di Bosetti da zona 4 1-2 Vincente Antropova da zona 2 1-1 Parallela di Haak da zona 2 0-1 Murooooooooooooo Nwakalooooooooooooor 31-29 Murooooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaahr! Che primo set! Tanti errori ma anche tante grandi giocate e Conegliano si impone in volata! 30-29 Pallonetto di Haak da zona 2 29-29 Diagonale di Skinner da zona 4 29-28 Il pallonetto a due mani di Gabi da zona 4 28-28 La pipe di Haak 27-28 Missile in tribuna di Zhu da zona 4 27-27 Parallela di Skinner da zona 4 27-26 La parallela di Zhu da zona 4 26-26 Parallela di Zhu da zona 4 25-26 Errore al servizio Conegliano 25-25 Errore al servizio Scandicci 24-25 Primo tempo Weitzel 24-24 Parallela di Gabi.

