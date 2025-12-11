LIVE Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude 1-0 Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le toscane vincono un tiratissimo primo set 31-29
Diretta dal Mondiale per club femminile, Scandicci e Osasco Sao Cristovao Saude si sfidano in un match ricco di emozioni. La partita si accende subito con un primo set combattuto fino all'ultimo punto, concluso con un punteggio di 31-29 a favore delle toscane. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Mano out Beird da zona 4 3-2 Diagonale di Antropova da zona 2 2-2 Parallela vincente di Cugno da zona 2 2-1 Parallela di Cugno da zona 4 2-0 La slash di Skinner! 1-0 Primo tempo Nwakalor 31-29 E’ fuori l’attacco di Beird! Scandicci vince un tiratissimo primo set pieno di emozioni e di grandi giocate 30-29 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 29-29 Errore al servizio Osasco 28-29 In rete Antropova da zona 2 28-28 Diagonale di Cugno da zona 2 28-27 Missile di Cugno in tribuna da zona 2 27-27 Mano out Cugno da zona 4 27-26 La slash di Ognjenovic 26-26 Diagonale di Cugno da seconda linea 26-25 Ognjenovic di seconda intenzione 25-25 La pipe di Cugno 25-24 Errore al servizio Osasco 24-24 Out il primo tempo di Weitzel 24-23 Errore al servizio Scandicci 24-22 Primo tempo Weitzel 23-22 Mano out Beird da zona 4 23-21 Skinneeeeeeeeeeeer la pipe potentissima 22-21 Diagonale di Antropova da zona 2 21-21 Diagonale di Beird da zona 4 21-20 Diagonale di Antropova da zona 2 20-20 Diagonale stretta di Skinner da zona 4 al secondo tentativo 19-20 Mano out Cugno da zona 4 19-19 Out Cugno da zona 4 18-19 Quattro tocchi Osasco 17-19 In rete l’attacco di Antropova da seconda linea 17-18 Grey vince il contrasto con Nwakalor 17-17 La difesa vincente di Antropova 17-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Weitzeeeeeeeeeeeeeeeel 17-15 Diagonale di Skinner da zona 4 17-14 Mano out in fast Mahyara 16-14 Parallela di Antropova da seconda linea 13-16 Diagonale Maiara da zona 4 13-15 Errore di Weitzel 13-14 Mano out Cugno da seconda linea 13-13 Errore al servizio Scandicci 13-12 Errore al servizio Osasco 12-12 Mano out Cugno da zona 2 12-11 Errore al servizio Osasco 11-11 Cugno sulle mani del muro da zona 2 11-10 Vincente Antropova da zona 2 10-10 Diagonale Antropova da zona 2 9-10 Primo tempo Larissa 9-9 Out la parallela di Maiara da zona 4 8-9 Mano out Cugno da seconda linea 8-8 Diagonale di Skinner da zona 4 7-8 Mano out Mayara 7-7 Primo tempo Weitzel 6-7 Out l’attacco di Bosetti da zona 4 6-6 Diagonale di Beird da zona 4 6-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaa 5-5 Ognjenoviiiiiiiiiic col palleggio di seconda a chiudere un’azione concitata 4-5 Diagonale Cugno da zona 2 4-4 Muroooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooooor 3-4 Ace Larissa 3-3 Ace Larissa 3-2 Parallela di Cugno da zona 2 3-1 Vincente Skinner da zona 4 2-1 Mano out Cugno da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 Murooooooooooooooooo Skinneeeeeeeeeeeeer 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
