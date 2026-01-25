LIVE Biathlon Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | partenza alle 15.15 Giacomel sfida Perrot

Segui in diretta la gara di Biathlon maschile a Nove Mesto 2026, con partenza alle 15.15. In questa mass start, Giacomel affronta Perrot in una sfida appassionante. Per aggiornamenti e risultati in tempo reale, clicca sul link e resta informato sull’evento. La nostra copertura ti permette di seguire ogni momento della competizione in modo semplice e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 18.15 14:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della mass start maschile di Nove Mesto. Poco più di 15 minuti all’inizio della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a partenza in linea maschile di Nove Mesto, evento valido per la Coppa del Mondo 20252026. Dopo il leggero passo falso della short individual Tommaso Giacomel è chiamato a respingere l’assalto del francese Eric Perrot, distante ora di soli 23 punti in classifica generale dall’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: partenza alle 15.15, Giacomel sfida Perrot LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’assalto di PerrotBenvenuti alla diretta testuale del Mass start maschile di Biathlon a Nove Mesto 2026, valido per la Coppa del Mondo 20252026. LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’attacco di PerrotSegui in tempo reale la gara di biathlon maschile Nove Mesto 2026, con la mass start che vede protagonisti atleti come Giacomel e Perrot. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. GIACOMEL da sogno: domina la mass start di Le Grand Bornand per dispersione | HIGHLIGHTS Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del Mondo; Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Nove Mesto: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start Nove Mesto 2026, startlist, streaming; LIVE Biathlon, Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Giacomel deve respingere l’attacco di Perrot. LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Dorothea Wierer saluta la Coppa del MondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start Nove Mesto 2026, startlist, streamingOggi, domenica 25 gennaio, calerà il sipario sulla sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) andranno in ... oasport.it L’azzurro Christoph Pircher conferma il suo momento d’oro in IBU Cup, salendo sul podio con un brillante terzo posto nella Mass Start 60 a Brezno-Osrblie, in Slovacchia. #biathlon_primiero - facebook.com facebook #biathlon Short individual uomini LIVE Jacquelin terzo poligono Zero, ma più lento di #Giacomel sia nel rilascio colpi che sugli sci. Tommaso quindi ha recuperato su di lui in 45” dell’errore. Poi Tommaso lo passa sugli sci e ora ha più di 2” di vantaggio Asp x.com

