LIVE Biathlon Mass start maschile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Giacomel deve respingere l’attacco di Perrot

Segui in tempo reale la gara di biathlon maschile Nove Mesto 2026, con la mass start che vede protagonisti atleti come Giacomel e Perrot. Restando aggiornato sui risultati, potrai seguire passo dopo passo l’andamento della competizione. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per non perdere nessun momento di questa importante tappa del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 18.15 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a partenza in linea maschile di Nove Mesto, evento valido per la Coppa del Mondo 20252026. Dopo il leggero passo falso della short individual Tommaso Giacomel è chiamato a respingere l’assalto del francese Eric Perrot, distante ora di soli 23 punti in classifica generale dall’azzurro. Occhi puntati anche su un ispiratissimo Lukas Hofer, che ha strabiliato nell’individuale centrando il podio grazie al 20 su 20 al poligono. Diverse le defezioni con tre biathleti che occupano la top ten nella classifica di Coppa del Mondo assenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

