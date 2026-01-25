LIVE Biathlon Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Dorothea Wierer saluta la Coppa del Mondo
Segui in tempo reale la gara di biathlon femminile a Nove Mesto 2026, con la mass start che conclude la stagione di Coppa del Mondo. Un evento importante che vede protagonisti atleti di alto livello, tra cui Dorothea Wierer. Resta aggiornato con la nostra copertura live per tutte le ultime notizie e risultati, a partire dalla mass start maschile delle 15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.15 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della mass start femminile di Nove Mesto na Morave, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Giornata importante per il biathlon globale ed italiano: quest’oggi in Cechia si chiuderà la leggenda in Coppa del Mondo di Dorothea Wierer, che si ritirerà dopo i Giochi Olimpici, L’italiana cerca un acuto per salutare nel migliore dei modi la Coppa del Mond o. La fuoriclasse azzurra già ha conquistato un successo in questa tappa, trionfando nella staffetta mista così come Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
