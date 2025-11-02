LIVE Alle 20.45 Milan-Roma | Allegri punta su Leao e Nkunku Gasp sceglie Cristante
Il Diavolo, reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, cerca i tre punti per agguantare proprio i giallorossi. Roma - con la miglior difesa del torneo - a protezione delle sue ambizioni da primato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Milan-Roma, il match-clou del weekend. Gli Striscioni di @CriMilitello #Striscialanotizia - X Vai su X
Milan-Roma, le probabili formazioni di Allegri e Gasperini - facebook.com Vai su Facebook
Cronaca Milan-Roma ore 20.45 LIVE: El Aynaoui in mediana, Cristante trequartista - sfida contro i rossoneri: in caso di vittoria la squadra di Gasperini sarebbe prima in solitaria ... Riporta msn.com
Milan-Roma gratis su DAZN (ma con posti limitati): come vederla in chiaro senza pagare - Roma gratis su Dazn, come vedere stasera in TV in chiaro il posticipo della 10ª giornata di Serie A (2 novembre): scopri le operazioni da eseguire. Scrive libero.it
Milan-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Rossoneri in emergenza ma tra le mura di San Siro cercano il colpo contro i giallorossi che, con un successo, si prenderebbero la vetta ... Secondo tuttosport.com