Liquori Group in lutto per la scomparsa di Giovanni Tartaglione

Liquori Group desidera esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tartaglione, avvenuta all’età di 60 anni dopo una breve malattia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. In questo difficile momento, la nostra vicinanza va alla famiglia e ai cari di Giovanni.

Tempo di lettura: 2 minuti Liquori Group esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tartaglione, venuto a mancare all’età di 60 anni dopo una malattia che, in pochi mesi, non gli ha lasciato scampo. La notizia ha colpito l’intero Gruppo imprenditoriale, all’interno del quale Giovanni ha prestato per anni un impegno professionale lungo, discreto e prezioso. Nel corso della sua attività, si è occupato di settori strategici per la città di Marcianise; in particolare, delle attività connesse alla pubblica illuminazione e alla manutenzione delle strade, servizi essenziali che impattano sulla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

