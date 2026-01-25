Liquori Group in lutto per la scomparsa di Giovanni Tartaglione

Liquori Group desidera esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tartaglione, avvenuta all’età di 60 anni dopo una breve malattia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. In questo difficile momento, la nostra vicinanza va alla famiglia e ai cari di Giovanni.

Tempo di lettura: 2 minuti Liquori Group esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tartaglione, venuto a mancare all’età di 60 anni dopo una malattia che, in pochi mesi, non gli ha lasciato scampo. La notizia ha colpito l’intero Gruppo imprenditoriale, all’interno del quale Giovanni ha prestato per anni un impegno professionale lungo, discreto e prezioso. Nel corso della sua attività, si è occupato di settori strategici per la città di Marcianise; in particolare, delle attività connesse alla pubblica illuminazione e alla manutenzione delle strade, servizi essenziali che impattano sulla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liquori Group in lutto per la scomparsa di Giovanni Tartaglione Leggi anche: Cisl Latina in lutto per la scomparsa di Giovanni Palombo, storico dirigente dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Lutto per la scomparsa di don Gianni Paoletto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. A.M.A. Factory con Beppe Rosso Sab 17 gennaio, ore 21:00 Sala Don Giraudo, Bene Vagienna Acquista il tuo biglietto https://www.vivaticket. com/it/ticket/dei-liquori-fatti-in-casa/282317 Prevendita presso Caffè Portici - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.