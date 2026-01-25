L’Idomeneo di Mozart ha aperto la stagione al Teatro Comunale, attirando quasi mille spettatori tra piume e paillettes. Questa rappresentazione segna la prima vera iniziativa della nuova sovrintendente Elisabetta Riva. Anche al Nouveau, l’opera conclude la stagione, prima di tornare a disposizione della Fiera. Un momento importante per il teatro locale, che conferma il suo ruolo di punto di riferimento culturale.

Gamberini È la prima vera ‘prima’ della sovrintendente del Teatro Comunale Elisabetta Riva. Così come l’ Idomeneo di Mozart è l’ultimo debutto di stagione al Nouveau, che da questa estate tornerà a disposizione della Fiera. Del resto l’obiettivo della nuova dirigenza del teatro è portare la nave in porto, a Itaca, come suggerisce l’immagine scelta per raccontare l’ultima stagione lontana da piazza Verdi. La data cui guardare per il ritorno nella sede storica, come già annunciato ufficialmente, infatti, è il 14 febbraio 2027. Ma intanto ieri sera, la festa si è tenuta ancora una volta in piazza della Costituzione, dove l’opera ha conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Idomeneo affascina. Quasi mille le presenze tra piume e paillettes

L’Idomeneo incanta alla prima del Comunale, quasi mille presenze tra piume e paillettesL’ultima prima della stagione lirica al Comunale Nouveau di Bologna si è aperta con grande partecipazione, attirando circa mille spettatori tra appassionati e curiosi.

Leggi anche: L’incontro tra Ligabue e Sinner alle Atp Finals: “Mi affascina vederti solo al centro del campo con tutte le persone attorno”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L’Idomeneo affascina. Quasi mille le presenze tra piume e paillettes.

L’Idomeneo affascina. Quasi mille le presenze tra piume e paillettesSe il nero resta il colore d’ordinanza, non mancano omaggi a Valentino. Toni accesi per chi osa mentre cresce l’attesa per il ’ritorno a Itaca’. ilrestodelcarlino.it

’Idomeneo’ di Mozart. Il grande fascino della mitologiadi Stefano Marchetti Dopo la guerra di Troia, Idomeneo, re di Creta, ritorna in patria affrontando un mare tempestoso, e ... msn.com

Il meraviglioso "Idomeneo" di Wolfgang Amadeus Mozart, trasmesso in diretta dal Teatro Nouveau di Bologna. Quest'opera segna praticamente la consacrazione di Mozart come autore di opere serie. La prima esecuzione avvenne il 29 gennaio 1781: allora il - facebook.com facebook