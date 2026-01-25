L’Idomeneo affascina Quasi mille le presenze tra piume e paillettes

L’Idomeneo di Mozart ha aperto la stagione al Teatro Comunale, attirando quasi mille spettatori tra piume e paillettes. Questa rappresentazione segna la prima vera iniziativa della nuova sovrintendente Elisabetta Riva. Anche al Nouveau, l’opera conclude la stagione, prima di tornare a disposizione della Fiera. Un momento importante per il teatro locale, che conferma il suo ruolo di punto di riferimento culturale.

Gamberini È la prima vera ‘prima’ della sovrintendente del Teatro Comunale Elisabetta Riva. Così come l’ Idomeneo di Mozart è l’ultimo debutto di stagione al Nouveau, che da questa estate tornerà a disposizione della Fiera. Del resto l’obiettivo della nuova dirigenza del teatro è portare la nave in porto, a Itaca, come suggerisce l’immagine scelta per raccontare l’ultima stagione lontana da piazza Verdi. La data cui guardare per il ritorno nella sede storica, come già annunciato ufficialmente, infatti, è il 14 febbraio 2027. Ma intanto ieri sera, la festa si è tenuta ancora una volta in piazza della Costituzione, dove l’opera ha conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

