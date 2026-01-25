L’Ice uccide ancora | tre colpi di pistola contro l’infermiere Alex Pretti

L’episodio avvenuto a Minneapolis ha visto la tragica morte di Alex Pretti, infermiere colpito da tre proiettili durante un’irruzione. Fonti testimonianziali smentiscono la versione ufficiale, affermando che Pretti era disarmato al momento dell’intervento. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sull’uso della forza, evidenziando come le versioni ufficiali possano differire da quanto realmente accaduto.

I testimoni smentiscono la versione ufficiale dell’Ice: l’infermiere era privo di armi durante l’irruzione fatale a Minneapolis Alex Pretti, infermiere. I testimoni smentiscono la versione ufficiale dell’Ice: l’infermiere era privo di armi durante l’irruzione fatale a Minneapolis Alex Pretti, infermiere di trentasette anni stimato dalla comunità locale, ha perso la vita sotto il fuoco degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement in circostanze ancora torbide. Mentre i funzionari dell’amministrazione federale descrivono un uomo pericoloso e pronto all’attacco, le testimonianze dirette emerse nelle ultime ore dipingono uno scenario radicalmente opposto e inquietante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Alex Pretti, l’infermiere di Minneapolis ucciso dall’ICE per aver difeso una donna. «La pistola? Aveva il porto d’armi» – I videoAlex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell’ICE durante un intervento.

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

