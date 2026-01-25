Levi e la libertà ritrovata

Martedì alle 16, presso il salone d’onore di Palazzo Roverella, si terrà una rappresentazione teatrale ispirata al libro di Primo Levi, La tregua. L’evento, di forte impatto emotivo e morale, offre un’occasione per riflettere sulla libertà e sulla memoria, attraverso una proposta culturale che valorizza il patrimonio letterario e teatrale. Un momento di approfondimento e di condivisione per il pubblico interessato a temi storici e umani.

Martedì dalle ore 16 avrà inizio a palazzo Roverella (nel salone d’onore) una rappresentazione teatrale di grande intensità emotiva e morale, liberamente ispirata dal celebre libro di Primo Levi, La tregua (Einaudi, 1963). Pubblicato a oltre quindici anni di distanza da Se questo è un uomo, La tregua è un libro per il quale Levi ha creato due specie diverse del suo italiano, così da essere in grado di raccontarci due mondi e due itinerari, il viaggio all’ingiù del lager, il viaggio all’insù della libertà ritrovata, dopo la liberazione dell’Armata Rossa il 27 gennaio 1945. Di questa ricerca possiamo riconoscere la traccia in uno degli episodi più celebri del libro, quello del bambino Hurbinek, personaggio centrale dell’opera, che nasce e muore ad Auschwitz da genitori ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

