Lettera alla città il vescovo | La pace parta dal dialogo Dobbiamo disarmare le parole

Il vescovo invita a riflettere sul ruolo del dialogo come base per la pace. In un’epoca in cui le parole possono creare divisioni, è fondamentale disarmarle, coltivando comprensione e rispetto nelle relazioni quotidiane. Solo attraverso un impegno costante nel dialogo possiamo contribuire a costruire una comunità più armoniosa, partendo da ogni singola relazione personale. La pace, quindi, inizia con il desiderio e l’impegno di ascoltare e comprendere gli altri.

Non dobbiamo mai smettere di pensare alla pace, di desiderare la pace, di fare la pace, a partire dalle relazioni personali. Dobbiamo essere "Ricostruttori di pace", come è il titolo della " Lettera alla città " che l’ arcivescovo Erio Castellucci ha diffuso – secondo tradizione – a pochi giorni dalla solennità di San Geminiano. Ispirandosi all’ottavo centenario della morte di San Francesco, don Erio ribadisce un concetto che è tornato spesso nei suoi documenti e nei suoi discorsi di questi mesi: "Il buio dei conflitti, sempre più drammatici, reclama ancora e sempre il sole della pace". Tutta la vita e tutta l’opera di San Francesco – ricorda l’arcivescovo – è stata "una tessitura di pace": nella sua Lettera, dunque, don Erio approfondisce tutte le declinazioni della pace, a partire da sette parole chiave, solidarietà, condivisione, fraternità, riconciliazione, dialogo, testimonianza e custodia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

