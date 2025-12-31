Il discorso di fine anno di Mattarella | Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte E cita Leone XIV e Francesco | Disarmare le parole

Nel suo discorso di fine anno, il presidente Mattarella ha sottolineato come il desiderio di pace sia crescente, mentre il rifiuto di essa, motivato dalla volontà di affermazione, risulti incomprensibile e ripugnante. Richiamando le parole di Leone XIII e Francesco, ha evidenziato l’importanza di “disarmare le parole” per favorire un dialogo costruttivo e pacifico. Un messaggio che invita a riflettere sul valore della pace e sulla necessità di superare divisioni e incomprension

“Il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte”. Nel suo 11esimo discorso di fine anno alla nazione – il quarto del suo secondo mandato al Quirinale – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio potente sui conflitti in Europa e in Medio Oriente, ricordando fin dalle prime frasi “le abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine “, con “la distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori”, ma anche “la devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte”. E cita Leone XIV e Francesco: “Disarmare le parole” Leggi anche: Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” Leggi anche: Sergio Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo è più forte della democrazia. Giovani scegliete il vostro futuro» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica; Stasera il discorso di Mattarella: un appello ai giovani a prendere in mano il futuro. Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole - DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena nella serata di oggi, mercoledì 31 ... tpi.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Si chiude un anno non facile" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno. notizie.it

Alle 20.30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà il suo undicesimo discorso di fine anno al Paese. Il Capo dello Stato parlerà per circa... - facebook.com facebook

Al Quirinale i preparativi per il discorso di fine anno di Mattarella x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.