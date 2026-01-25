Alla 21ª giornata del campionato di Serie D, Lentigione ospita il Tropical Coriano alle 14:30 al Levantini, mentre Correggese affronta il Desenzano al Borelli. Due incontri in casa per le squadre reggiane, con l’obiettivo di mantenere la continuità di risultati e migliorare la posizione in classifica. Una giornata importante per il prosieguo della stagione, con attenzione alle prestazioni e alla tenuta difensiva.

La 21ª giornata del campionato di Serie D vede le due reggiane in casa alle 14,30: al Levantini di Lentigione arriva il Tropical Coriano, mentre al Borelli di Correggio c’è il Desenzano. In un certo senso i due team reggiani giocheranno per sé, ma anche per i cugini, visto che il Tropical Coriano lotta con la Correggese nella parte bassa della classifica, mentre il Lentigione è primo a 45 punti, 2 soli di vantaggio sul Desenzano. Vincendo entrambe si farebbero un reciproco favore. Lentigione. Tutto a gonfie vele, con la seconda miglior difesa della Serie D italiana (dieci reti, con il Treviso a nove) e una classifica che la vede capolista e che forse nessuno avrebbe immaginato qualche mese fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lentigione, continua a correre. Correggese, la difesa può reggere

Leggi anche: Per il Lentigione insidia Piacenza al ’Garilli’. Correggese, col Tuttocuoio bisogna vincere

Leggi anche: Serie d: oggi in campo per la decima giornata. Lentigione: trasferta insidiosissima a Pistoia. Alla Correggese non va meglio: gioca a Piacenza

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lentigione, continua a correre. Correggese, la difesa può reggereLa capolista ospita il Coriano, penultimo della classe. I biancorossi devono contenere. l’attacco del Desenzano. ilrestodelcarlino.it

Il Lentigione sbanca il campo della CittadellaAlla squadra di Pedrelli, come spesso accade, basta una sola rete per portare a casa i tre punti. Decide un guizzo di Battistello ... msn.com

GoldenPath continua a correre al fianco del Lentigione Calcio! Unione che mette al centro salute, equilibrio e benessere, dentro e fuori dal campo. #Lentigione #LentigioneCalcio #lentigionecalcio1948 #SerieD #calcioserieD #ILoveLenz #ForzaLenz #w - facebook.com facebook