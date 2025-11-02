La decima giornata di Serie D è terribile per le due reggiane: basti pensare che la somma dei punti in classifica delle avversarie è maggiore della somma delle due di casa nostra. e nonostante il Lentigione sia primo in classifica. 31 infatti i punti delle reggiane, 32 quelli di Pistoiese e Piacenza, team che hanno un passato in Serie A e ora in D hanno grandi ambizioni. Si gioca alle 14,30, reggiane entrambe in trasferta. LENTIGIONE. Primo con 19 punti, è sul campo della Pistoiese, terza con 17. Mister Pedrelli è ancora risentito dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa: "Dovevamo vincere noi, ma ci hanno annullato due gol e hanno dato un rigore nel recupero". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie d: oggi in campo per la decima giornata. Lentigione: trasferta insidiosissima a Pistoia. Alla Correggese non va meglio: gioca a Piacenza