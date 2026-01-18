Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 18 gennaio 2026

Le Iene Show torna questa sera, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Italia 1. Condotto da Veronica Gentili, il programma offre servizi di approfondimento, scherzi e interviste su temi di attualità. In questa puntata, i telespettatori potranno seguire le anticipazioni sui servizi e gli interventi previsti, disponibili anche in streaming. Un appuntamento di informazione e intrattenimento che accompagna il pubblico nel corso della serata.

