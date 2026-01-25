Le Iene i servizi di oggi da Achille Polonara al racconto del Mostro di Firenze

Le Iene di oggi propongono un approfondimento su Achille Polonara, tornato a giocare a Sassari, e sul racconto del Mostro di Firenze. Inoltre, si parlerà delle truffe legate al finto trading online. Un'ampia panoramica di servizi, disponibili questa sera in prima serata su Italia 1, per informare e approfondire temi di attualità e interesse pubblico.

Questa sera, domenica 25 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili insieme a Max Angioni. Anche questa settimana il programma propone una puntata densa di storie e inchieste, tra cronaca, testimonianze e indagini su temi di forte impatto umano e sociale. Tra gli ospiti in studio Gabriel Garko, protagonista della nuova fiction Colpa dei sensi, la giornalista Alessia Tarquinio e Sandy Balestra. Nel servizio firmato da Nicolò De Devitiis, le telecamere accompagnano Achille Polonara nel suo ritorno a Sassari e alla Dinamo, la squadra in cui aveva militato fino al 2019.

