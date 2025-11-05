Dieci giorni nell’oscurità | il risveglio miracoloso di Achille Polonara il racconto a Le Iene
Bologna, ospedale Sant’Orsola, il telefonino che squilla e rompe tutto. Era notte fonda quando a Nicolò De Devitiis, inviato de “ Le Iene ” e amico del cestista, è arrivata quella telefonata che nessun essere umano vorrebbe ricevere. La voce spezzata di Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, usciva dall’altoparlante come un urlo trattenuto: “Ciao Nicolò, un casino. Achille è andato in coma”. Da quel momento, il tempo si è fermato. Il cestista italiano, colonna della Dinamo Sassari ed ex Virtus Bologna, stava affrontando la fase più delicata della sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
