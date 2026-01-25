Le fiamme invadono l’appartamento | due persone intossicate

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, i vigili del fuoco di Merano sono intervenuti per domare un incendio all’interno di un appartamento nel quartiere di Maria Assunta. L’incendio ha causato l’intossicazione di due persone, prontamente assistite dalle squadre di soccorso. L’intervento si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza, evidenziando l’importanza di prevenzione e tempestività in situazioni di emergenza domestica.

È stata una notte movimentata quella tra il 24 e il 25 gennaio per i vigili del fuoco altoatesini che, poco dopo le 23, sono stati allertati per un incendio divampato all’interno di un appartamento a Merano, nel quartiere di Maria Assunta.Immediato l’intervento dei volontari di Merano, Maia Bassa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Incendio a Roma, fiamme in un appartamento: quattro abitazioni evacuate e tre persone intossicate Leggi anche: Incendio nell'appartamento, due persone intossicate Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. ABITAZIONE IN FIAMME, SETTE PERSONE EVACUATE | 21/10/2025 Argomenti discussi: Incendio a Fara Vicentino, le fiamme invadono tutti i piani della casa disabitata: 14 vigili del fuoco al lavoro per domare il rogo; Cavalli, conigli, agnelli, cani e gatti invadono piazza del Comune | FOTO; Incendio in condominio, evacuate 40 persone: 2 residenti ricoverati per intossicazione da fumo. Il rogo partito da una sigaretta; Maltempo Taormina, le onde invadono le strade del lungomare. Allarme incendio, le fiamme partono dalla stufa a pellet e il fumo invade l'abitazione: intervento dei vigili del fuocoTERRAGNOLO. Allarme incendio in una casa e vigili del fuoco attivi per gestire l'emergenza. La causa il malfunzionamento di una stufa con il fumo che ha invaso l'abitazione. L'allerta intorno alle 11. ildolomiti.it Fiamme in casa, novantenne salvata dai CarabinieriSANSEPOLCRO: L'anziana, in difficoltà respiratorie per il fumo che ha invaso l'appartamento, è stata portata all'esterno dai militari giunti sul posto ... toscanamedianews.it Nuovo mistero sulla strage di Capodanno a Crans-Montana: le telecamere del locale Le Constellation si fermano tre minuti prima dell’incendio mortale. Undici dispositivi bloccati all’una e ventitré, nessuna immagine del momento in cui le fiamme invadono il b - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.