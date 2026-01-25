Lazio i nuovi acquisti sul mercato e il giallo dell' indagine della Procura

Il mercato estivo del Lazio si presenta con alcune novità tra i nuovi acquisti, mentre resta aperto il mistero sull’indagine della Procura. Dopo un’estate passata a osservare le operazioni delle altre grandi squadre per questioni di liquidità, i biancocelesti cercano di rinforzarsi e di ritrovare stabilità in vista della nuova stagione. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle eventuali evoluzioni legali e sportive.

Doveva essere il mercato della rinascita, dopo un'estate trascorsa passivamente a fare da spettatrice agli acquisti delle altre big della Serie A per non aver rispettato l'indicatore di liquidità. Invece per la Lazio e il suo direttore sportivo Angelo Fabiani la sessione invernale si sta trasformando, più che in una riparazione, in una demolizione della rosa attuale. Che assume contorni anche sinistri stando alle dichiarazioni rilasciate dal ds biancoceleste a La Repubblica: si parla di sabotaggi di alcune trattative cruciali per il restyling del centrocampo laziale, denunciate mercoledì scorso alla stazione dei carabinieri di Trastevere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Lazio denuncia alla Procura di Roma pressioni sul mercato e trattativa sabotate: cosa può accadereLa Lazio ha presentato un esposto alla Procura di Roma, denunciando pressioni sul mercato e trattative interrotte improvvisamente.

LAZIO, NOVITÁ DI MERCATO E MONOLOGO DI LOTITO

