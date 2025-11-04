Ladri in azione a Fidenza | di mira gli appartamenti

Ladri in azione ieri sera a Fidenza. Bersaglio, un appartamento  nel quartiere San Lazzaro.Stando a un primo resoconto, i ladri hanno arraffato quel che hanno trovato, per poi fuggire.  Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

