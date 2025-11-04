Ladri in azione a Fidenza | di mira gli appartamenti

Ladri in azione ieri sera a Fidenza. Bersaglio, un appartamento nel quartiere San Lazzaro.Stando a un primo resoconto, i ladri hanno arraffato quel che hanno trovato, per poi fuggire. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ladri in azione in un’abitazione in via Vigne Vecchie. Indagini in corso dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Eccoli i ladri di cavi di rame in azione. La foto arriva dalle video-camere di sorveglianza di una stazione di ricarica Allego, nel Regno Unito. Ma il fenomeno è diffusi in tutta #Europa, #Italia e #Germany in testa. Ecco quanto frutta ai malviventi https://vaielettr - X Vai su X

Furto in un appartamento a Fidenza - I ladri hanno colpito nel quartiere San Lazzaro, in particolare in via Francesco Nullo, entrando e rubando in almeno una delle abitazioni poste l ... Riporta gazzettadiparma.it

Banda di ladri in azione ad Albettone: presa di mira la casa del fratello di Joe Formaggio: il video - Ad Albettone, in provincia di Vicenza, una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Come scrive rainews.it

Torrefazione presa di mira. Ladri scatenati nella notte . Ripulita la cassa e scia di danni - Dopo il blitz nell’azienda del gruppo Fralex e Mac Autoadesivi, la notte scorsa i ’soliti ignoti’ hanno fatto visita all’azienda Caffè Negro. Segnala lanazione.it