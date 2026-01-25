L’abbraccio ‘scandaloso’: “Sarei diventato amico di chi ha ucciso mio padre” è un racconto che invita a riflettere sulla complessità dei sentimenti e dei legami familiari. A Reggio Emilia, nel gennaio 2026, lo scrittore Giuseppe Culicchia ricostruisce la figura di Walter Alasia, suo cugino e compagno di infanzia, offrendo uno sguardo intimo su un passato segnato da drammatici eventi.

Reggio Emilia, 25 gennaio 2026 – Chi era davvero Walter Alasia? Per lo scrittore Giuseppe Culicchia, fu innanzitutto il cugino più grande, “compagno di giochi quand’ero bambino. Era come un fratello”. Per Giorgio Bazzega, fu, invece, colui che, quand’aveva due anni, lo rese orfano del padre Sergio, poliziotto. Alasia, che era un brigatista, il 15 dicembre 1976, quand’aveva 20 anni, aprì il fuoco nella propria casa a Sesto San Giovanni (Milano) uccidendo lui e il vicequestore Vittorio Padovani. Quel fatto sconvolgente, che divise le loro vite, li ha portati anni dopo a ritrovarsi e a dialogare, abbattendo il muro tra vittima e colpevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio ‘scandaloso’: “Sarei diventato amico di chi ha ucciso mio padre”

