Sono morta per sette minuti Mio padre mi ha rianimato lo stress mi ha quasi ucciso | l’incredibile storia di Courtney Stocks

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Courtney Stocks, 22 anni, condivide la sua esperienza traumatica: morta per sette minuti a causa di un arresto cardiaco scatenato dallo stress. Racconta come suo padre sia riuscito a rianimarla e come questa vicenda abbia segnato profondamente la sua vita, evidenziando i rischi legati allo stress e l'importanza della prontezza nelle emergenze.

Courtney Stocks, una ragazza di 22 anni, ha raccontato a The Mirror di essere morta per sette minuti a causa di un arresto cardiaco provocato dallo stress. Lo scorso 16 novembre, la giovane ha trascorso del tempo con i genitori che le hanno fatto visita a casa sua. Mentre si trovavano in giardino, Courtney è collassata a terra. Il padre della giovane, Chris Watchorn, ha prontamente soccorso la figlia eseguendo il massaggio cardiaco. Il cuore della Stocks ha smesso di battere per 7 minuti. Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno poi trasportato d’urgenza la ragazza al Royal Derby Hospital. Dopo 4 giorni di terapia intensiva, Courtney e la sua famiglia hanno scoperto che la giovane è nata con una malattia cardiaca nota come “disgiunzione dell’anello mitralico”, un ‘anomalia al cuore che può causare un infarto improvviso. Ilfattoquotidiano.it

