La spiritualità razionale del divino Beato Angelico

Il Beato Angelico, nato intorno al 1395 e morto nel 1455, è uno dei più significativi esponenti della spiritualità rinascimentale. La sua vita e il suo operato sono strettamente legati a San Marco, ambiente nel quale ha vissuto e creato le sue opere. La sua spiritualità “razionale” si riflette in un’arte che unisce fede e razionalità, offrendo una prospettiva sobria e profonda sulla dimensione divina.

San Marco è, e resta, l'ambiente naturale di Angelico. Lì Beato Angelico (1395 ca. -1455), ha vissuto, lavorato, pensato. Quei capolavori appartengono a quel luogo, a quella luce, a quel silenzio. Toglierli dalle celle del complesso domenicano significa snaturarli. Nel 2023 mi ero opposto all'idea di spostarli, temendo che, uscendo dal convento, perdessero parte della loro verità. Eppure oggi, dopo aver attraversato le sale della mostra di Palazzo Strozzi a Firenze - accompagnato dal competente amico Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione - e aver poi rivisto le opere provenienti da San Marco, riconosco che non si è trattato di un'operazione arbitraria.

