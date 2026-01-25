La sosta sul ponte toglie ossigeno al centro

Il nuovo piano parcheggi nel centro storico di Mercato Saraceno, recentemente proposto, ha suscitato diverse opinioni. Il presidente di Confcommercio, Bruno Bracciaroli, ha commentato l’impatto di questa misura, evidenziando come alcune scelte possano influire sulla vivibilità e sull’attività commerciale del centro. Di seguito, analizzando le prospettive e le preoccupazioni, si cerca di offrire un quadro chiaro e obiettivo della situazione.

Sul tema del nuovo piano parcheggi nel centro storico di Mercato Saraceno interviene il presidente di Confcommercio-Mercato Saraceno, Bruno Bracciaroli. Che propone una soluzione volta a ristabilire un equilibrio tra le diverse esigenze di sosta, ovvero "ripristinare i posteggi sul ponte di via Marconi e disciplinarli con disco orario per la sosta breve, lasciando invece la sosta lunga nel nuovo parcheggio recentemente realizzato". "Si tratterebbe – spiega – di una scelta equilibrata, capace di rispondere alle esigenze di residenti e lavoratori senza penalizzare l'accessibilità del centro e la vitalità delle attività economiche".

