Il governo cambia la manovra e toglie fondi al Ponte sullo Stretto | in arrivo 3,5 miliardi per le imprese

Il governo annuncia modifiche alla manovra economica, con uno stanziamento di 3,5 miliardi di euro destinati alle imprese. La revisione prevede interventi su diverse misure, tra cui Zes e Transizione 5, mentre vengono eliminate alcune risorse precedentemente allocate al Ponte sullo Stretto. La nuova strategia mira a sostenere il settore imprenditoriale attraverso investimenti e incentivi.

È in arrivo un nuovo pacchetto di modifiche del governo alla manovra per 3,5 miliardi di euro. Gli interventi riguarderanno le imprese - dalla Zes a Transizione 5.0 - e comporteranno un definanziamento delle risorse per il Ponte sullo Stretto. Critiche le opposizioni che ora chiedono più tempo per esaminare le misure. Fanpage.it

