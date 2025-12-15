Il governo cambia la manovra e toglie fondi al Ponte sullo Stretto | in arrivo 3,5 miliardi per le imprese
Il governo annuncia modifiche alla manovra economica, con uno stanziamento di 3,5 miliardi di euro destinati alle imprese. La revisione prevede interventi su diverse misure, tra cui Zes e Transizione 5, mentre vengono eliminate alcune risorse precedentemente allocate al Ponte sullo Stretto. La nuova strategia mira a sostenere il settore imprenditoriale attraverso investimenti e incentivi.
