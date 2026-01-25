La Soffitta | traiettorie per incrociare culture

La Soffitta esplora Bologna come luogo di incontro e scambio culturale, una città laboratorio in cui l’università svolge un ruolo centrale. Qui, le attività accademiche si estendono oltre le aule, creando un ambiente aperto e stimolante. Un territorio che favorisce l’incrocio di diverse esperienze e culture, contribuendo alla crescita di una comunità dinamica e multiculturale.

Bologna come territorio dell'incontro e dello scambio di esperienze. Una città laboratorio, grazie anche al ruolo dell'università che diventa sempre di più spazio aperto, le cui attività escono dalle aule accademiche. Un'identità riflessa nella nuova stagione, curata dalla docente Anna Scalfaro, della Soffitta. Il Centro per la promozione dello spettacolo dal vivo propone un cartellone che si sviluppa in due direzioni, ospitato in buona parte dal DamsLab di piazzetta Pier Paolo Pasolini. La prima, dal titolo 'Bologna crocevia delle culture', mette in scena il dialogo interculturale tra suggestioni che arrivano da realtà diverse.

