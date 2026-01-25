La Scuola e la tutela del Patrimonio Lettera

La scuola, come componente fondamentale della comunità educante, ha il compito di contribuire alla tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico nazionale. Questa responsabilità, sancita anche dalla normativa vigente, sottolinea l’importanza di valorizzare e preservare il patrimonio per le future generazioni, integrando nei percorsi educativi la conoscenza e il rispetto delle ricchezze culturali che caratterizzano il nostro Paese.

Inviata da Luigi Talienti – Tra i compiti affidati alla Scuola, in quanto Comunità Educante, rientra, senza dubbio alcuno, la tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della Nazione, come da statuizione enucleata nell’art. 9 della nostra Carta Costituzionale. Si tratta di una funzione di incontrovertibile rilevanza che, ancor di più, va ad avvalorare la funzione sociale che l’Istituzione Scolastica esercita, oltre l’alveo della didattica. In effetti è sinallagmatico affermare che coloro che riconoscono il Patrimonio materiale e immateriale di una comunità e lo sanno apprezzare, ne promuovano tutela e valorizzazione, in quanto di inestimabile valore e dalle ripercussioni economico-sociali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

