Udine accoglie la fiamma olimpica sotto la pioggia | in centinaia in piazza Libertà per l' accensione del braciere

A Udine, nonostante la pioggia, si è svolta con partecipazione l’accensione della fiamma olimpica, con centinaia di persone presenti in piazza Libertà. L’evento, avvenuto sabato 24 gennaio 2026, ha visto l’arrivo della fiaccola di Milano Cortina 2026, testimonianza dell’entusiasmo condiviso per i Giochi invernali. Un momento di condivisione che ha attraversato il maltempo, unendo la città nel rispetto della tradizione olimpica.

La pioggia non ha spento l'entusiasmo per l'arrivo della fiamma olimpica a Udine. Nonostante il maltempo e il cielo coperto, sono state centinaia le persone che nel pomeriggio di ieri, sabato 24 gennaio 2026, hanno accolto la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 lungo il percorso cittadino e.

