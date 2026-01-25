la juventus travolge il napoli 3 0 allo stadium e sogna la champions

La Juventus si impone sul Napoli con un risultato di 3-0 allo Stadium, grazie alle reti di David, Yildiz e Kostic. La partita rappresenta un passo importante nella corsa europea dei bianconeri, che dimostrano solidità e determinazione. Un risultato che rafforza le ambizioni di qualificazione alla Champions League per la squadra torinese.

La Juventus domina il Napoli allo Stadium, imponendosi con un netto 3-0 grazie ai gol di David, Yildiz e Kostic. Una vittoria fondamentale per i bianconeri, che salgono a quota 42 punti, a -1 dagli azzurri quarti in classifica, in attesa del risultato di Roma-Milan. La partita ha messo in evidenza le difficoltà di un Napoli in evidente emergenza, costretto a scendere in campo con una formazione largamente rimaneggiata. Nonostante il coraggio e l' orgoglio mostrati dagli ospiti, le assenze pesanti hanno limitato le possibilità di incidere sul match. La squadra di Conte ha affrontato la partita senza calciatori chiave come Milinkovic-Savic e Mazzocchi, fermati da problemi muscolari, e con poche alternative dalla panchina, ridotta a tre elementi tra cui il neo acquisto Giovane.

