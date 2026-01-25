La Juventus calpesta un Napoli a pezzi vince 3-0 e sale a -1 dalla zona Champions

La Juventus batte il Napoli 3-0 in una partita equilibrata, con reti di David, Yildiz e Kostic. La vittoria permette ai bianconeri di avvicinarsi alla zona Champions, ora a un punto di distanza. Una prestazione solida che conferma il momento positivo della squadra e la volontà di migliorare la propria posizione in classifica.

David, Yildiz e Kostic gli autori delle reti che hanno consegnato la vittoria meritata ai bianconeri. Azzurri in campo con coraggio e orgoglio ma in palese difficoltà per l'emergenza assenze.

Champions: vince la Juventus, Atalanta al tappetoNella notte di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Benfica, consolidando il proprio cammino.

NAPOLI-JUVENTUS 3-0 COPPA UEFA 88-89 IL CLAMOROSO GOL DI LAUDRUP ANNULLATO AI BIANCONERI

Argomenti discussi: Il match analyst Ferré: Napoli a intermittenza, gioca da 3 o da 9. Giovane? Vi sorprenderà.

Un miliardo per la Juventus, Elkann dice no: l’offerta di Tether sarà respintaNon sono affari, ma affetti, quindi non è una questione di soldi. La Juventus è un bene che si tramanda in famiglia, non è un’azienda, quindi non «è in vendita», ribadiscono da casa Elkann. Anche se ... tuttosport.com

Juventus, offerta di Tether per l'acquisto di tutte le quote (valutate un miliardo di euro). Elkann: «La nostra storia e i nostri valori non sono in vendita»La Juventus sta vivendo giorni intensi e, stavolta, le questioni di campo sono rilevanti fino a un certo punto. La formazione di Luciano Spalletti, che nel prossimo turno di campionato giocherà a ... ilmessaggero.it

Giovane c’è: contratto depositato, convocabile per Torino L’ufficialità ancora non arriva, ma la sostanza sì. Giovane Santana do Nascimento è regolarmente tesserato e sarà a disposizione per Juventus-Napoli. Alle 18 scadeva il termine per il deposito del cont - facebook.com facebook