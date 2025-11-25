Alcuni giocatori del Como a fine partita (foto x.comComo1907) La squadra di Cesc Fabregas ha demolito il Torino con cinque reti nella ripresa, chiudendo una serata da incubo per i granata di Marco Baroni. Dopo un primo tempo equilibrato concluso sull’1-1, con le marcature di Addai per i lariani e Vlasic su rigore per i padroni di casa, il Como ha scatenato una tempesta offensiva che ha portato le firme ancora di Addai, Ramon, Paz e Baturina. I lombardi agganciano quota 21 punti e si portano a soli tre punti dall’Inter, inserendosi nella corsa per le posizioni di vertice. Il Torino, invece, subisce la prima sconfitta dopo una striscia di sei gare senza ko e scivola a 14 punti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Como travolge il Torino 5-1 e sale a meno tre punti dall’Inter in zona Champions