Giulio Tremonti afferma che la globalizzazione si è conclusa, ma il nuovo ordine globale non è ancora definito. Con Davos 2026 si sembra segnare l’inizio di una fase di transizione, spesso percepita come post-globalizzazione. Questa dinamica riflette un cambiamento profondo nelle relazioni internazionali, anche se ancora poco visibile nel quotidiano. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi per comprendere le sfide e le opportunità di questo nuovo scenario.

L’impressione generale è che con Davos 2026 sia stata battezzata l’era della post-globalizzazione. Un sentire che forse è più concreto di quanto si possa percepire a pelle. In fondo, Giulio Tremonti (più volte ministro delle Finanze e attuale presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati) denuncia da tempo le fragilità dell’ultimo trentennio globale. Fin dal 1994, almeno, anno di pubblicazione de Il fantasma della povertà. Per poi proseguire con Rischi fatali (2005), La paura e la speranza (2008) e Mundus furiosus (2016). Fino a fare i conti, in ultimo, con Guerra o Pace (2025). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «La globalizzazione è finita, ma il nuovo ordine non c’è. I turisti della storia hanno ignorato i segnali». Parla Giulio Tremonti

Leggi anche: Giulio Tremonti: "Patrimoniale una stupidata pure per Marx"

Leggi anche: Giulio Tremonti e la famiglia nel bosco: «Una scelta di vita contro le leggi inutili dell’Ue»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Nyt: Trump cede la leadership sull’economia globale, vince la Cina; Dove è finita la speranza? È nel pane quotidiano; Davos, gli Usa dichiarano finita la globalizzazione: Ha penalizzato l’Occidente e lasciato indietro i lavoratori; La fine della finzione globale: come l’ordine basato su regole è diventato una variabile di potere.

Davos, gli Usa dichiarano finita la globalizzazione: Ha penalizzato l’Occidente e lasciato indietro i lavoratoriIl segretario al Commercio Usa Howard Lutnick al WEF: America First è il nuovo modello. L’Europa rischia di dipendere dagli altri ... affaritaliani.it

Dove è finita la speranza? È nel pane quotidianoAnno nuovo con fatti globali sconcertanti. è la storia, come pure il destino di una globalizzazione che tra capricci politici, strategie militari, istinti ancestrali, patologie personali, stanno mutan ... difesapopolo.it

Made in Italy 2030: sicurezza economica e nuova politica industriale La globalizzazione senza attriti è finita. Il Libro Bianco Made in Italy 2030 segna un cambio di paradigma: la sicurezza economica diventa una precondizione della competitività, non un x.com

La globalizzazione, a lungo raccontata come garanzia di pace, oggi mostra il suo volto più duro: non più legame che unisce, ma strumento di pressione e conflitto. A dirlo senza ambiguità è Mark Carney (Canada), dal palco di Davos: l’ordine internazionale ba - facebook.com facebook