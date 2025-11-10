Giulio Tremonti | Patrimoniale una stupidata pure per Marx

Liberoquotidiano.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Patrimoniale alla francese? A Parigi a metà dell’800 si discute delle imposte progressive, patrimoniali. Arriva Carlo Marx e dice che sono tutte stupidate, perché la proprietà è un furto. Io credo che la patrimoniale sia una stupidata perché, in un mondo dove la ricchezza circola, nessuno stato, nessuna entità politica la può controllare con la logica della patrimoniale». Lo ha detto l’ex ministro dell’Economia sotto i governi Berlusconi, oggi senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Tremonti, a margine dell’appuntamento “Diamo nuova energia all’energia” a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva cosa ne pensasse del tema della patrimoniale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

giulio tremonti patrimoniale una stupidata pure per marx

© Liberoquotidiano.it - Giulio Tremonti: "Patrimoniale una stupidata pure per Marx"

Altri contenuti sullo stesso argomento

giulio tremonti patrimoniale stupidataSchlein: “Redistribuzione ricchezze al centro del dibattito”. Ma Tremonti: “Anche Marx era contrario” - L'ex ministro berlusconiano: "Io credo che la patrimoniale sia una stupidata perché, in un mondo dove la ricchezza circola, nessuno stato, nessuna entità politica la può controllare con la logica dell ... Riporta ilfattoquotidiano.it

giulio tremonti patrimoniale stupidataManovra, Tremonti: "Anche Marx era contrario alla patrimoniale" - A Parigi a metà dell’800 si discute delle imposte progressive, patrimoniali. Si legge su msn.com

Manovra, Tremonti: "La patrimoniale è una stupidata. Lo era anche per Marx" - "A Parigi a metà dell'Ottocento si discute delle imposte progressive, patrimoniali e arriva Carlo Marx e dice che sono tutte stupidate perché la proprietà è' un furto. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Giulio Tremonti Patrimoniale Stupidata