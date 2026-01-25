La Fortitudo subisce una sconfitta a Scafati, perdendo 90-85 dopo un overtime al PalaMangano. La partita si è giocata il 25 gennaio 2026, evidenziando un equilibrio nel punteggio che si è risolto solo nel prolungamento. Un risultato che influirà sulla classifica di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Scafati (Salerno) 25 gennaio 2026 – La Fortitudo cade al PalaMangano sconfitta 90-85 dopo un tempo supplementare. Serve un extra-time per decidere la vincente della sfida tra Scafati e Flats Service. La Fortitudo conferma il suo mal di trasferta cedendo seppur dopo un supplementare ai campani. Non basta l’eccellente prova balistica di Sarto per evitare un ko che, in caso contrario avrebbe riportato la Effe nelle zone alte della classifica. Manca la Fossa, per il divieto di trasferta nei confronti dei tifosi bolognesi, ma al PalaMangano la Fortitudo tiene botta difensivamente a Scafati, domina a rimbalzo (34-48), ma tirando male da sotto e discretamente dalla lunga distanza, tiene in partita una Givova che a sua volta recrimina per non aver chiuso il confronto nei 40’ regolamentari dopo aver toccato il +6 (massimo vantaggio di una sfida sempre stretta) e il +5 sul 73-68 e palla in mano a meno di 1’30” dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fortitudo cade a Scafati: la sfida decisa all’overtime

