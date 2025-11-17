Basket A2 la Givova Scafati cede all’overtime a Bergamo
Tempo di lettura: 6 minuti La Givova Scafati cede all’overtime a Bergamo. Dopo aver avuto in mano il destino della partita, sia nel finale dei tempi regolamentari che al supplementare. A un minuto dalla fine del quarto periodo, i gialloblu erano in vantaggio di 4 punti (82-86): primo black out e parità alla sirena. Nel supplementare, situazione analoga. A 16 secondi dalla conclusione, gli ospiti sono sul 92-93. In lunetta c’è Walker, autore di una prova strepitosa da 30 punti, ma sbaglia due tiri liberi consecutivi. E poi la chiude Pollone sull’altro fronte con una tripla che sancisce il 95-93 finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
